Беларусь выиграла соревнования профмастерства энергетиков СНГ

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда стала победителем XV Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств - участников СНГ, которые завершились в Бресте, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".
По итогам соревнований звание лучшей бригады по ремонту и обслуживанию воздушных линий 110 кВ и выше завоевала команда филиала "Барановичские электрические сети" РУП "Брестэнерго" ГПО "Белэнерго".
Серебряными призерами стали команды из России и Казахстана. Бронзу разделили Таджикистан и Узбекистан.-0-
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