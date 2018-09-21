Беларусь выиграла соревнования профмастерства энергетиков СНГ

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда стала победителем XV Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств - участников СНГ, которые завершились в Бресте, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".

По итогам соревнований звание лучшей бригады по ремонту и обслуживанию воздушных линий 110 кВ и выше завоевала команда филиала "Барановичские электрические сети" РУП "Брестэнерго" ГПО "Белэнерго".

Серебряными призерами стали команды из России и Казахстана. Бронзу разделили Таджикистан и Узбекистан.-0-

Фото ГПО "Белэнерго"