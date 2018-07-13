Беларусь выступает за развитие сотрудничества с органами юстиции ЕС в борьбе с коррупцией

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за развитие сотрудничества с органами юстиции Европейского союза в борьбе с коррупцией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста по итогам встречи министров юстиции государств ЕС и стран - участниц инициативы "Восточное партнерство", которая прошла в австрийском Инсбруке.

Ключевая тема мероприятия касалась продвижения верховенства права и минимизации причин и условий, способствующих возникновению коррупции. В этой связи участники обсудили законодательные и практические меры по продвижению верховенства права в ходе борьбы с коррупцией. Первый замминистра юстиции Беларуси Сергей Задиран отметил важность комплексной работы, направленной в том числе на профилактику коррупции. По его словам, необходимо развитие постоянных каналов международного взаимодействия между органами юстиции при решении вопросов в этой сфере.

Встреча организована при содействии правового ведомства Австрии в рамках председательства этой страны в Совете Европейского союза. В мероприятии также приняли участие Европейский комиссар по безопасности Джулиан Кинг и некоторые представители органов ЕС, чья деятельность связана с вопросами юстиции.-0-