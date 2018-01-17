Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с ЮНИСЕФ - Щеткина

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Речь об этом шла на встрече вице-спикера Совета Республики Марианны Щеткиной с представителем ЮНИСЕФ в Беларуси Рашедом Мустафой Сарваром, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества, условия выполнения страновой программы на 2016-2020 годы.

Марианна Щеткина отметила, что Беларусь заинтересована в дальнейшем взаимодействии с ЮНИСЕФ, в том числе в области достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), направленных на защиту и соблюдение прав детей, сохранение их здоровья. "Ваша организация несет добро и работает на достижение Целей устойчивого развития, - заявила она. - Мы заинтересованы в дальнейшем развитии нашего партнерства".

В свою очередь Рашед Мустафа Сарвар положительно оценил эффективность работы страны по достижению Целей устойчивого развития. "По отдельным индикаторам ЦУР Беларусь - хороший пример для других стран", - считает он.

Беларусь является членом Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Деятельность фонда направлена на поддержку национальных планов и программ в сфере развития и здоровья детей в раннем возрасте, на улучшение положения детей и подростков, включая детей с ограниченными психофизическими возможностями, детей-сирот, детей-беженцев, а также на профилактику вредных привычек, ВИЧ/СПИД среди детей и молодежи, поощрение и защиту прав ребенка.-0-