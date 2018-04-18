Беларусь поднялась на 41-е место в рейтинге сильнейших армий мира

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заняла 41-е место в рейтинге сильнейших армий в мире, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт аналитической компании Global Firepower.
В прошлом году Вооруженные Силы Беларуси находились на 49-м месте.
В топе сильнейших армий мира в 2018 году Беларусь располагается следом за Румынией (40-е место) и опережает Перу (42-е). Первое место в рейтинге занимают США, на втором находится армия России, замыкает тройку лидеров Китай.
Рейтинг Global Firepower формируется на основании 55 параметров и включает 136 государств. -0-
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