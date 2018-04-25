25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" предупреждает о возможных перерывах в обслуживании карточек в ночь на 28 апреля. Такая информация размещена на сайте банка, сообщает БЕЛТА.

"В связи с проведением ОАО "Банковский процессинговый центр" технологических работ 28 апреля в период с 2.00 до 6.30 возможны перерывы в обслуживании держателей карточек при проведении платежей с использованием mPOS-терминалов, подключенных к аппаратно-программному комплексу Банковского процессингового центра", - говорится в сообщении.

Беларусбанк приносит извинения за возможные неудобства.-0-