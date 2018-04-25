25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" предупреждает о возможных перерывах в обслуживании карточек в ночь на 28 апреля. Такая информация размещена на сайте банка, сообщает БЕЛТА.
"В связи с проведением ОАО "Банковский процессинговый центр" технологических работ 28 апреля в период с 2.00 до 6.30 возможны перерывы в обслуживании держателей карточек при проведении платежей с использованием mPOS-терминалов, подключенных к аппаратно-программному комплексу Банковского процессингового центра", - говорится в сообщении.
Беларусбанк приносит извинения за возможные неудобства.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4438 BYN
|2.438 BYN
|1.246 BYN
|USD
|2.0032 BYN
|2.003 BYN
|2.007 BYN
|RUB
|3.2454 BYN
|3.23 BYN
|3.24 BYN