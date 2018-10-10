Беларуси и России нужно синхронизировать подходы в молодежной политике - мнение

10 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Беларуси и России нужно синхронизировать государственные подходы в молодежной политике. Такое мнение высказал в Могилеве во время брифинга, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель ассоциации общественных объединений "Национальный совет молодежных и детских объединений России" Григорий Петушков, который принимает участие в форуме "Молодежь - за Союзное государство".

По мнению председателя ассоциации, создание общей концепции молодежной политики Союзного государства станет важным шагом по углублению интеграции двух государств. К этой работе обе стороны уже приступили, и эта тема одна из основных для обсуждения на нынешнем форуме. "В Беларуси и России есть свои нормативные акты и практики по работе с молодежью. У обеих сторон они действительно эффективные и интересные. Сейчас совместно с БРСМ и другими молодежными организациями мы начали работу по обобщению этого положительного опыта, чтобы создать свой общий документ, чтобы все лучшие практики и эффективные механизмы в него включить и развивать дальше", - сказал он.

В общую концепцию, безусловно, войдут основные разделы, которые касаются развития студотрядовского и волонтерского движений, образования, патриотического воспитания, досуга, спорта. То есть все традиционные направления работы. "Также хотелось бы внести элементы общего международного сотрудничества. Потому что нам интересно и на зарубежной арене выступать единым голосом, в том числе, к примеру, в противодействии попыткам переписать историю, которые мы часто наблюдаем", - отметил Григорий Петушков.

Первый проект общего документа планируется подготовить для широкого обсуждения уже в начале будущего года.-0-