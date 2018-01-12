"Белавиа" начнет выполнять рейсы в Казань 26 апреля

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" 26 апреля 2018 года начнет выполнять рейсы по маршруту Минск-Казань-Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе перевозчика.

Полеты будут осуществляться на регулярной основе 4 раза в неделю с вылетом из Минска в 23.50 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям и прибытием в международный аэропорт Казань на следующий день в 2.10. Обратный рейс из столицы Татарстана планируется осуществлять с вылетом в 4.30 по понедельникам, средам, пятницам и субботам с прилетом в Национальный аэропорт Минск в 6.50. Время для всех аэропортов указано местное.

"Запуск маршрута Минск-Казань-Минск в первую очередь стимулирует деловую активность и будет способствовать экономическому росту обеих республик. Кроме этого, мы надеемся, что благодаря введению регулярных рейсов столица Беларуси станет намного доступнее и привлекательнее не только для бизнесменов, но и для туристов из Татарстана. Частота рейсов позволит гражданам двух стран идеально комбинировать пребывание в Минске и Казани, а также в других исторических местах Беларуси и Татарстана", - отметил генеральный директор "Белавиа" Анатолий Гусаров.

"У правительств Беларуси и Татарстана есть взаимный интерес в развитии авиатранспортного сообщения: запуск прямых рейсов между такими крупными транспортными узлами, как Минск и Казань, в первую очередь стимулирует деловую активность, способствует экономическому росту и ускоряет процесс инвестирования в обеих республиках. При этом Беларусь и Татарстан интересны с точки зрения туризма.

Впереди чемпионат мира по футболу FIFA 2018 - с открытием рейса Минск-Казань-Минск болельщики из европейских стран получают дополнительную возможность прибыть в Казань с наибольшим комфортом и наименьшими временными затратами", - подчеркнул генеральный директор АО "Международный аэропорт "Казань" Алексей Старостин.

Полеты планируется осуществлять на комфортабельном авиалайнере Embraer 175 пассажировместимостью 76 мест. Время в пути составит около 2-х часов 20 минут. Стоимость авиабилетов при покупке на сайте belavia.by в одну сторону составит от 106 евро, включая таксы и сборы, и от 199 евро - туда-обратно. Билеты уже доступны в продаже.

"Также маршрут Минск-Казань-Минск будет удобен для выполнения транзитных перелетов между Европой, Россией и странами Центральной Азии. Например, для следования транзитом через Минск в Лондон, Рим, Барселону, Амстердам, Брюссель, Варшаву. Таким образом, прямой рейс из Казани в Минск открывает для пассажиров казанского аэропорта новые возможности для путешествий", - пояснили в авиакомпании.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 47 аэропортов 26 стран Европы и Азии.

Международный аэропорт Казань по объемам пассажирских перевозок занимает одно из ведущих мест в Приволжском регионе России. Благодаря высокой несущей способности, взлетно-посадочная полоса аэропорта пригодна для приема самых тяжелых воздушных судов, таких как Airbus 380, Boeing 747 и другие. Маршрутная сеть включает более 60 российских и международных направлений.-0-