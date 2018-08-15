"Белавиа" проведет распродажу 16 августа: стоимость билетов от 50 евро

15 августа, Минск /Корр. БЕДТА/. Авиакомпания "Белавиа" объявила о распродаже билетов 16 августа. Стоимость билетов составит от 50 евро плюс таксы и сборы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт предприятия.

Акция стартует 16 августа 2018 года в 00:01 по минскому времени и завершится в 23:59 16 августа 2018 года. При этом продажа билетов будет осуществляться только на сайте авиакомпании belavia.by.

Акционное предложение действует только на прямые рейсы авиакомпании и только на регулярные маршруты "Белавиа" за исключением направления в/из Бейрут.

При этом авиакомпания отмечает, что акция действует при покупке билетов как из Минска, так и в Минск, только по маршруту туда-обратно.

Совершить путешествие по билетам, купленным по акционным предложениям, можно будет с 1 октября 2018 года по 20 декабря 2018 года. Максимальный срок пребывания по промо-тарифу в пункте назначения составляет 1 месяц.

В "Белавиа" подчеркнули, что изменения времени и даты вылета запрещены. Приобретенные по акции билеты, в том числе при комбинации акционного тарифа с другим тарифом, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, не возвращается.

Кроме того, использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на первом участке места аннулируются по всему маршруту, и пассажир на втором участке не будет приниматься к перевозке, уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается.

В авиакомпании обратили внимание, что при отсутствии акционных билетов на выбранные даты можно воспользоваться функцией "Календарь тарифов" в разделе "Заказ билетов", а также напомнили, что количество мест по акции ограничено.-0-