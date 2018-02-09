9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" рассматривает возможность открытия рейсов в Херсон или Николаев, сообщил сегодня журналистам генеральный директор авиаперевозчика Анатолий Гусаров перед началом итоговой коллегии Министерства транспорта и коммуникаций, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы смотрим украинское направление. В Днепропетровск хотели лететь, но нас не пустили. Мы изучаем Херсон, Николаев - может быть, на летний сезон", - отметил Анатолий Гусаров.

Гендиректор "Белавиа" пояснил, что в этом году открытие таких рейсов маловероятно. "Уже все спланировано. Но на следующий год интерес есть", - подчеркнул Анатолий Гусаров. Рейсы могут быть открыты или в Херсон, или в Николаев.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет из Минска регулярные рейсы в 49 аэропортов 28 стран. Флот авиакомпании насчитывает 26 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, два Embraer 175, два Embraer 195, четыре CRJ 100/200).-0-