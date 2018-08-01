"Белавиа" с 17 декабря откроет новый рейс Минск-Воронеж

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 17 декабря начинает выполнение нового регулярного рейса по маршруту Минск-Воронеж-Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

Полеты по маршруту будут на регулярной основе 4 раза в неделю с вылетом из Минска в 23.05 по понедельникам, средам, четвергам и субботам и прибытием в Международный аэропорт Воронеж на следующий день в 00.30. Обратный вылет из Воронежа планируется в 05.35 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям с прибытием в Национальный аэропорт Минск в 07.05. Время для всех аэропортов указано местное.

"Мы рассчитываем, что запуск рейсов по маршруту Минск-Воронеж будет способствовать развитию сотрудничества между Беларусью и черноземным регионом России. Для наших гостей Национальный аэропорт Минск может стать удобным международным узловым портом (хабом) для полетов по всей маршрутной сети "Белавиа" и партнеров. Расписание составлено так, чтобы пассажиры могли комфортно осуществить пересадку за максимально короткое время", - прокомментировал генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров.

Первоначально полеты будут осуществляться на самолете CRJ-200 (49 мест) и Embraer - 175 (76 мест). Время в пути составит 1 час 30 минут.

Стоимость авиабилетов в одну сторону от 96 евро, включая таксы и сборы, и от 179 евро - туда-обратно. Билеты уже доступны в продаже. С более подробной информацией пассажиры могут ознакомиться на сайте авиакомпании.

Аэропорт Воронежа станет десятым российским аэропортом в маршрутной сети авиакомпании "Белавиа". На данный момент белорусский перевозчик выполняет регулярные рейсы в следующие аэропорты России: московский Домодедово, аэропорт Московской области Жуковский, Пулково (Санкт-Петербург), аэропорт Краснодара, Стригино (Нижний Новгород), аэропорт Сочи, Храброво (Калининград), аэропорт Казани, Платов (Ростов-на-Дону).

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск, летает в 50 аэропортов 27 стран Европы и Азии. Флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer-175, четыре Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).-0-