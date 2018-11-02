2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" вводит экспериментальные тарифы на большинство регулярных рейсов, сообщили БЕЛТА в авиакомпании.

"В преддверии празднования 85-летия гражданской авиации Республики Беларусь в целях улучшения доступности авиаперевозок для жителей Беларуси, а также для увеличения количества прилетающих туристов в рамках действующего 30-дневного безвизового режима "Белавиа" вводит экспериментальные тарифы по большинству направлений регулярной сети маршрутов авиакомпании до конца зимнего расписания", - сообщает авиаперевозчик.

Экспериментальные тарифы буду доступны по следующим направлениям: Сочи, Амстердам, Алматы, Барселона, Брюссель, Берлин, Будапешт, Ереван, Батуми, Женева, Ганновер, Харьков, Калининград, Казань, Санкт-Петербург, Ларнака, Лондон, Львов, Милан, Одесса, Париж, Прага, Рим, Ростов, Стокгольм, Тбилиси, Тель-Авив, Белград, Нижний Новгород, Краснодар, Кишинев и Астана. Стоимость авиабилетов по некоторым направлениям снижена до 75%.

К примеру, перелет в одну сторону (из Минска) в Барселону, Милан, Париж и Лондон будет стоить 35 евро, в Брюссель - 45 евро.

Как отмечается, тарифы будут доступны только на сайте авиакомпании www.belavia.by с 2 ноября и при условии покупки билета не менее, чем за 45 дней до вылета.

Количество мест по экспериментальному тарифу ограничено.

"В первую очередь, мы ставили перед собой цель сделать перевозки более доступными и продемонстрировать комфорт путешествия прямыми рейсами авиакомпании. Мы надеемся, что жители Беларуси по достоинству оценят экспериментальные тарифы "Белавиа" и станут путешествовать из Минска чаще. Кроме того, мы уверены, что этот проект станет реальным вкладом авиакомпании в развитие въездного туризма в Республику Беларусь", - считает генеральный директор "Белавиа" Анатолий Гусаров.

Условиями применения новых тарифов предусмотрено, что максимальный срок пребывания в пункте назначения по данному тарифу не может превышать 1 месяц. Разрешается комбинация с другими доступными тарифами экономического класса на выбранных направлениях. Изменения и возврат запрещены, в том числе при комбинировании тарифов. Использование билета, оформленного по маршруту "туда-обратно", обязательно в соответствии с очередностью сегментов, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на первом участке места аннулируются по всему маршруту, и пассажир на втором участке не будет приниматься к перевозке. Уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру возвращаться не будет.-0-