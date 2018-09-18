БелАЗ 29 сентября проведет день открытых дверей

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский автомобильный завод в Жодино 29 сентября проведет день открытых дверей, сообщили БЕЛТА на предприятии.
Мероприятие приурочено к 70-летию со дня основания завода и Дню машиностроителя. В день открытых дверей все желающие смогут посетить заводской музей трудовой славы и заглянуть в производственные цеха.
С 11.00 до 14.00 запланирована динамичная развлекательная программа. Гостей пригласят на концерт под открытым небом, шоу с участием роботов, картинг. Будет работать и детская интерактивная зона.
ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-
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