17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгидромет планирует усовершенствовать стиль изложения прогнозов погоды, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Роман Лабазнов.

"Синоптики при составлении прогнозов погоды используют профессиональную терминологию, которая не всегда понятна тем, у кого нет специального образования. Мы изучили мнения, разработали анкеты, на вопросы которых ответили более 1 тыс. человек. Оказалось, что люди не всегда правильно понимают текст прогноза. Думаю, нам нужно поработать над стилем изложения, чтобы прогнозы погоды стали более доступными для восприятия. Планируем внести эти изменения в течение месяца. Возможно, в начале опробуем их в тестовом режиме. Все-таки люди уже привыкли к нашему стилю, поэтому нужно найти правильный подход", - сказал Роман Лабазнов.

Начальник Белгидромета пояснил, какие изменения в стиле изложения прогнозов погоды запланированы. "Например, в тексте прогноза погоды нередко может звучать: температура воздуха ночью составит от 3 до 10 градусов мороза, при прояснениях - до минус 12. Не всегда читатели понимают, что значит формулировка "при прояснениях". Дело в том, что температура при ясном небе будет ниже, чем при наличии облаков. Но прояснений в определенных регионах может и не быть, а значит, температура воздуха не достигнет максимально низких значений. Кроме того, если в прогнозе указано, что температура составит от 3 до 10 градусов мороза, то это не означает, что данные температуры ожидаются в одном регионе. Обычно наиболее высокие температуры - на юго-западе, наиболее низкие - на северо-востоке. Иными словами, в Бресте будет теплее (минус 3), в Витебске будет холоднее (минус 10 градусов). Такие вещи для синоптиков понятны, а для населения - не всегда. Поэтому мы планируем их пояснять. Добавив несколько слов в текст прогноза, можно сделать его гораздо понятнее", - отметил начальник Белгидромета.-0-