Белгидромет планирует внедрить опыт европейских коллег по адресному обслуживанию потребителей

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгидромет планирует внедрить опыт европейских гидрометеорологических служб по адресному обслуживанию потребителей, сообщила на пресс-конференции первый заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Мария Герменчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в ноябре-декабре 2017 года посетили крупнейшие национальные гидрометслужбы Европы - польскую и французскую. Получены интересные результаты. Сейчас идет речь о том, чтобы те технологии, которые успешно использует гидрометслужба Польши, внедрять у нас. Хотелось бы наладить контакт с польской гидрометслужбой, чтобы мы могли получать информацию из их сети наблюдений в режиме реального времени, а не раз в три часа, как обычно делается в системе Всемирной метеорологической организации. Что касается французской национальной гидрометслужбы, мы оценим, какие ее модели сможем использовать у нас. Планируем внедрить тот опыт, который используют европейские гидрометслужбы по адресному обслуживанию потребителей, отдельных отраслей экономики, потому что у каждой из них свои потребности. Именно эта задача стоит перед нами в 2018 году", - сказала Мария Герменчук.

Белгидромет использует информацию с двух доплеровских радиолокаторов - в Национальном аэропорту Минск и в Гомеле. "Локаторы - это необходимый элемент при прогнозировании, особенно краткосрочном, потому что они могут регистрировать в атмосфере предпосылки возникновения неблагоприятных и опасных явлений. С польской гидрометеорологической службой мы сейчас решаем вопрос обмена информацией с метеорологических радаров в режиме реального времени. Мы уже подготовили проект соглашения, польская сторона его рассматривает. Принципиальных технических препятствий нет. Будем рассчитывать, что в ближайшее время наши польские коллеги примут решение и мы будем работать в общем информационном пространстве", - отметила первый заместитель начальника Белгидромета.-0-