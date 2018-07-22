Белгидромет: урожайность зерновых снизится на 5-10% по сравнению с прошлым годом

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Урожайность зерновых в этом году снизится на 5-10% по сравнению с прошлым. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил начальник ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" Роман Лабазнов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот год не самый лучший для зерновых культур. По нашим прогнозам, урожайность зерновых культур будет на 5-10% ниже, чем в прошлом году. Что касается корнеплодов, сахарной свеклы или картофеля, пока мы не видим никаких угрожающих факторов для их созревания и хорошего урожая. Хотя прогноз урожайности по этим культурам мы будем выдавать в первой декаде августа", - сказал Роман Лабазнов.

Что касается ливней, то, по словам начальника, это нормальная ситуация. "Для наших климатических условий в летний период это норма. Если брать за стандартный отрезок 10 лет, то в шести-семи годах из десяти наблюдается такая ситуация. Поэтому ни в коем случае нельзя думать, что это что-то необычное для Беларуси", - отметил он.

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