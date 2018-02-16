16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгидромет в 2017 году повысил точность прогнозов погоды, сообщила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина во время итогового заседания коллегии Минприроды, передает корреспондент БЕЛТА.

"Принятые меры позволили по итогам 2017 года обеспечить повышение оправдываемости прогнозов погоды до следующих значений: на предстоящие сутки - до 96,3% (в 2016 году было 95,6%), на трое суток - до 96,2% (94,5%). На основании научных исследований, проведенных Минприроды, удалось увеличить заблаговременность численных прогнозов с 48 до 72 часов. Заблаговременность предупреждения о неблагоприятных и опасных явлениях в 2017 году увеличена до 34 часов, в 2016-м этот показатель составлял от 9 до 12 часов", - сказала Ия Малкина.

В 2017 году продолжались работы по техническому переоснащению сети метеонаблюдений, модернизации телекоммуникационных систем и повышению квалификации кадров Белгидромета. "Учитывая большой интерес к информации о погодных условиях, пришло время коренным образом пересмотреть сложившиеся подходы к сообщениям о погоде. Информация должна быть точной, оперативной, интересной, с применением новейших технологий", - подчеркнула первый замминистра.

В прошлом году разработаны и внедрены в практику работы Белгидромета новые виды прогнозов: прогноз осадков с указанием процента их вероятности, прогноз прироста снежного покрова. Также разработаны новые методики расчета прогноза пожароопасности.

Ия Малкина отметила, что необходимо и дальше повышать качество работы Белгидромета по прогнозированию погодных условий. "Мы уже обсуждали эти вопросы на заседании коллегии в прошлом месяце. Очевидно, что нам еще предстоит выполнить большой объем работы", - подытожила она.-0-