"Белкартография" подготовила к печати "Атлас мира"

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белкартография" подготовило к печати "Атлас мира", сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

"Издание предназначено в качестве справочного картографического пособия для широкого круга потребителей. В структуру атласа входят справочные сведения, физические, политические и политико-административные карты, а также указатель географических названий. Ожидается, что в продажу книга поступит уже в феврале", - отметили в Госкомимуществе.

Наиболее подробно в атласе представлены политические и политико-административные карты, позволяющие получить информацию о политико-территориальном устройстве мира и политико-административном делении отдельных государств.

На картах атласа показаны государственные и административные границы, населенные пункты с делением по политико-административному значению и количеству жителей, автомобильные и железные дороги и другие пути сообщения. Кроме этого, содержится информация о физико-географических объектах.

Карты структурированы по разделам, например, "Азия", "Африка", "Северная Америка", "Южная Америка", "Австралия и Океания", "Антарктида", "Океаны". Отдельно представлен раздел по Беларуси.

Объем издания - 196 страниц. Первоначальный тираж составит 5 тыс. экземпляров.-0-