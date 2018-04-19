Белоконев примет участие в заседании Комитета начальников штабов ВС стран СНГ в Казани

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Олег Белоконев примет участие в заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств, которое состоится 20 апреля в Казани (Россия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе военного ведомства.

Во время мероприятия стороны проанализируют ход реализации Концепции военного сотрудничества государств - участников СНГ до 2020 года, а также обсудят План совместных мероприятий вооруженных сил государств - участников СНГ на 2019 год.

Принятые на заседании решения будут способствовать выработке общих подходов и механизмов по развитию военной составляющей СНГ.-0-