Белорусам бесплатно продиагностируют автомобили

В Беларуси с 21 мая по 1 июня 2018 года владельцы легковых автомобилей могут бесплатно проверить техническое состояние своих автомобилей. Диагностику проведут специалисты сети "Бош Авто Сервис" на заправках сети "Газпромнефть". Инициатива призвана оценить реальное техническое состояние легкового автопарка и повысить безопасность автомобилей.

Бесплатно можно проверить состояние любого легкового автомобиля вне зависимости от модели, года выпуска и текущего состояния. Каждая поверка займет около получаса и затронет все электронные системы. В новых моделях их может насчитываться до 45, а в бюджетных иномарках постарше - порядка 10.

Для проверок на АЗС организованы зоны диагностики - шатры, в которых установлены специальные диагностические приборы. Чтобы протестировать автомобиль, надо подъехать к палатке и обратиться к специалисту. Все остальное сделают диагносты: подключатся к автомобилю, проведут диагностику и дадут рекомендации.

После диагностики водитель получает протокол проверки, который отправят по электронной почте или предоставят в бумажном виде. Данным протоколом можно руководствоваться при дальнейшем ремонте или обслуживании автомобиля, также он является объективной оценкой технического состояния автомобиля и может, например, использоваться в качестве аргумента при его продаже или покупке.

Проверки будут проходить во второй половине дня на АЗС "Газпромнефть" в трех городах - Минске, Борисове и Бресте. 21 мая мобильная станция диагностики будет работать в Борисове (на ул. Гагарина), а уже 22 мая переместится в Брест (на ул. Лейтенанта Рябцева, 39). В Минске машины будут тестировать пять дней: 28 мая - на ул. Ваупшасова, 12, 29 мая - на ул. Матусевича, 35а, 30 мая - на ул. Кижеватова, 84, а 31 мая - на Партизанском проспекте, 103б. В последний день, 1 июня, автомобили будут проверять на ул. Купревича, 2а, что около Парка высоких технологий.

По результатам бесплатных проверок будет собрана статистика по наиболее распространенным проблемам. На их основе эксперты Bosch подготовят советы и рекомендации для автолюбителей