Белорусам рекомендуют не посещать остров Ломбок в Индонезии из-за землетрясений

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Индонезии рекомендует гражданам республики воздержаться от посещения провинции Западная Нуса-Тенгара (остров Ломбок) до стабилизации обстановки в регионе. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, распространенном в социальных сетях, сообщает БЕЛТА.
Очередное крупное землетрясение магнитудой 5,9 на индонезийском острове произошло днем 9 августа по местному времени.
Посольство Беларуси продолжает отслеживать ситуацию. Для граждан доступен канал экстренной связи с консульским сотрудником: обратиться за помощью можно по номеру +6287777700212.
По информации МИД Индонезии, среди иностранных граждан, пострадавших от землетрясения на острове Ломбок, белорусов не было.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3327 BYN
|2.36 BYN
|2.369 BYN
|USD
|2.011 BYN
|2.032 BYN
|2.043 BYN
|RUB
|3.1549 BYN
|3.08 BYN
|3.11 BYN