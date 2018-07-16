Белоруски сыграли в футбол на каблуках

190 ударов на каблуках - такой рекорд показали белорусские мамы во время спортивного перформанса по чеканке мяча. Десятки красавиц, среди которых талантливые спортсменки и блогеры, собрались субботним вечером в детской fun-зоне "Спортик", чтобы метко бить по воротам и крутить "финты" с мячами, всячески напоминая о том, что футбол все-таки женский вид спорта.

В детской fun-зоне "Спортик", куда родители приводят детей, чтобы научить играть в футбол и привить здоровую привычку пить чистую воду, ежедневно проходят тренировки с самыми известными спортивными школами и чемпионаты по футболу, только большинство участников и тренеров - мужчины.

- Для юных футболистов примером для подражания чаще становятся папы-спортсмены, а мамам достается роль самого преданного болельщика, - рассказывает Денис Крупец, представитель бренда "Святой Источник. Спортик" и организатор первой детской fun-зоны. - "Святой Источник. Спортик" помогает прививать детям активный образ жизни и привычку пить чистую воду через игру, в которой могут "блистать" оба родителя. Мы хотим подчеркнуть роль мамы в воспитании юных спортсменов и в целом в футболе, поэтому на один день поменяем их местами: пока мамы играют в футбол, папы и дети за них болеют.

Занималась с белорусскими мамами в детской fun-зоне футболистка "Зоркі-БДУ" и тренер минского "Динамо" Диана Тропникова. Она провела мастер-класс по чеканке - набиванию мяча, к которому присоединились талантливые белорусские спортсменки, блогеры и модели.

Красавицы били по воротам вслепую, учились футбольному фристайлу и спорили друг с другом в конкурсе на самую громкую фанатскую кричалку. Присоединиться к игре смогли даже те дамы, которые забыли спортивную обувь дома. 10 красавиц показали футбольный класс, набив на каблуках суммарно почти двести раз.

Папы, для которых этот день в fun-зоне выдался без футбола, учились собирать здоровые ссобойки ребенку и узнали про общение с юными футболистами от спортивного психолога. Расслабиться после занятий все родители могли в "баре", где вместо сладких напитков подают природную воду "Святой Источник. Спортик", а водные "бармены" могут рассчитать режим правильного питья в зависимости от веса, роста и физической подготовки.