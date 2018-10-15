Белорусская делегация участвует в сессии Конвенции ООН против транснациональной преступности

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Австрии, постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене Еленой Купчиной участвует в 9-й сессии Конференции участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Всего в мероприятии участвует более 100 делегаций государств - участников Конвенции и дополняющих ее протоколов, представители специализированных межправительственных и неправительственных организаций.

Конференция рассмотрит актуальные вопросы международного сотрудничества в целях противодействия криминальным угрозам международной стабильности и развитию (торговля людьми, нелегальный ввоз мигрантов, незаконный оборот оружия и культурных ценностей), а также проблематику выдачи и правовой помощи по уголовным делам.

Во время сессии будет рассмотрена возможность проведения регулярного обзора соблюдения Конвенции и трех дополняющих ее протоколов. Кроме того, на рассмотрение Конференции внесен проект резолюции о многостороннем взаимодействии в сфере борьбы с нелегальным оборотом огнестрельного оружия, его компонентов и боеприпасов.-0-