Белорусская гуманитарная помощь сегодня будет доставлена в Краматорск и Северодонецк

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская гуманитарная помощь сегодня будет доставлена в города Краматорск и Северодонецк на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

"Сегодня утром гуманитарный конвой МЧС Беларуси выехал из Харькова. Следуем на Краматорск и Северодонецк", - проинформировали в МЧС. Гуманитарная помощь в оба города будет доставлена сегодня.

Как сообщалось, белорусская гуманитарная помощь была направлена в Украину 11 июня, на следующий день колонна прибыла в Киев. Там часть груза была передана миссии Международного Красного Креста, затем колонна проследовала до Харькова. Как сообщал первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев, в Краматорске и Северодонецке нуждающимся будут предоставлены комплекты мебели и холодильники. МЧС Беларуси передаст 75 комплектов парт со стульями для младшего школьного возраста, 150 комплектов парт и стульев для старшего школьного возраста, 75 шкафов для школьных принадлежностей и учебников и 44 холодильника "Атлант" для школ и медицинских учреждений.-0-