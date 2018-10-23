Белорусская команда заняла второе место на IX международных парламентских играх в Москве

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Национального собрания Беларуси заняла второе общекомандное место на IX международных парламентских играх, которые проходили 18-22 октября в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Участие в играх приняли 10 сборных команд из разных стран. Беларусь представили 18 депутатов Палаты представителей и 2 члена Совета Республики, которые состязались с коллегами из других государств в шахматах, мини-футболе, бильярде, настольном теннисе, большом теннисе и бадминтоне, а также дартсе, итоги которого подводились индивидуально. "В итоговом командном зачете команда белорусских парламентариев заняла второе место, уступив 4 очка победителю - сборной парламента России и опередив команду парламента Латвии, расположившуюся на 3 месте, на 18 очков", - рассказали в пресс-службе.

Возглавлял сборную белорусского парламента заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Вадим Девятовский. На церемонии открытия игр он подчеркнул высокую значимость проведения таких мероприятий для укрепления межпарламентского взаимодействия, а также обратил внимание на общность ценностей и истории государств-участниц по многим вопросам.

Программа парламентских игр включала круглый стол в Госдуме на тему государственно-частного партнерства на примере сферы спорта, где была представлена и белорусская модель ГЧП.

Кроме того, Вадим Девятовский провел в Москве рабочую встречу с заместителем председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председателем подкомитета по туризму Сергеем Кривоносовым. Парламентарии обсудили сотрудничество в сфере туризма.-0-