Белорусские адвокаты разъяснят на местах основные новации декрета №7

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские адвокаты совместно с Белорусским республиканским союзом юристов разъяснят на местах основные новации декрета №7 "О развитии предпринимательства", сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов, член Совета Республики Национального собрания Виктор Чайчиц.

В частности, 15 февраля в Пружанах пройдет круглый стол, касающийся изменений в законодательстве, регулирующем предпринимательскую деятельность. В мероприятии примут участие и представители районной исполнительной власти. Участники круглого стола уделят внимание таким вопросам, как уведомительный порядок предпринимательской деятельности, изменения в порядке проведения проверок, привлечение к субсидиарной ответственности при недостаточности имущества должника и др.

Подобные мероприятия адвокаты совместно с Союзом юристов планируют проводить регулярно в разных регионах страны. Как отметил Виктор Чайчиц, в текущем году советом Белорусской республиканской коллегии адвокатов принято решение об организации работы адвокатуры по правовому воспитанию. "Участие адвокатов в правом воспитании граждан - одна из задач адвокатуры, - отметил руководитель БРКА. - Мы обязаны держать руку на пульсе времени. Сегодня в центре внимания два декрета главы государства - №7 и №8. Проводя разъяснительную работу на местах, мы в первую очередь вносим свой вклад в реализацию на практике важнейших программных документов, направленных на дальнейшее экономическое развитие страны".

В текущем году это уже второй круглый стол по вопросам новаций декрета №7, первый адвокаты и члены Союза юристов провели в Березовском районе 6 февраля. Его результаты свидетельствуют о необходимости продолжения подобной практики.-0-