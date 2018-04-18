18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты 19 апреля рассмотрят в первом чтении изменения в закон о СМИ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

В первом чтении планируется рассмотреть поправки в законы о регистре населения, об электронном документе и электронной цифровой подписи, а также в некоторые законы по вопросам безопасности генно-инженерной деятельности. В повестке также законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законы Беларуси, который предусматривает важные новшества в медиасфере. В частности, вводится несколько новых терминов: "сетевое издание", "интернет-ресурс", "владелец интернет-ресурса". К сетевым изданиям будут относиться интернет-ресурсы, прошедшие добровольную госрегистрацию в Министерстве информации. Владелец такого ресурса сможет нанимать на работу журналистов, которые получат те же права, что и сотрудники традиционных СМИ. Нет и ограничений на работу сайтов и порталов, которые не пожелают регистрироваться. Но в этом случае статусом СМИ они обладать не смогут, а их сотрудники, соответственно, не будут являться журналистами. Отдельно прописан запрет на распространение информации, которая пропагандирует самоубийство, побуждает к нему. Немалая часть новшеств посвящена защите детей и незаконного распространения их личных данных. Предлагается также ввести идентификацию пользователей интернет-ресурсов. Это позволит защитить владельцев сетевых изданий, рискующих быть привлеченными к ответственности за размещение на их страницах клеветы или другой противозаконной информации.

Во втором чтении планируется рассмотреть проект закона "О внесении изменений и дополнений в Закон "О международных договорах Республики Беларуси".

Перечнем вопросов предусмотрена также ратификация некоторых международных договоров. В их числе белорусско-грузинское межправительственное соглашение о системе содействия взаимной торговле, конвенция между правительствами Беларуси и Великобритании об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении уклонения от уплаты налогов, соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в Евразийском экономическом союзе.-0-