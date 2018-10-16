Белорусские депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о трансплантации

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей приняла сегодня в первом чтении законопроект об изменении закона "О трансплантации органов и тканей человека", передает корреспондент БЕЛТА.

В законопроекте предлагается регламентировать особенности международного сотрудничества в области обмена органами и тканями. Как отметил в беседе с журналистами директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, зарубежные трансплантологи заинтересованы в развитии сотрудничества с белорусскими коллегами. "Огромное количество западных партнеров и друзей из России готовы сотрудничать на взаимовыгодной и безвозмездной основе в обмене донорскими органами, улучшении качества оказания трансплантологической помощи как в Беларуси, так и в других странах. Для этого нужно иметь четкую законодательные базу, которая позволит работать на увеличение операций белорусским гражданам и улучшить качество трансплантаций", - пояснил он.

Белорусская трансплантология сегодня - это своеобразный бренд не только нашей медицины, но и страны вообще, подчеркнул Олег Руммо. Эта сфера в последние годы развивается семимильными шагами. Во многом это обусловлено своевременным совершенствованием законодательства с учетом мировых тенденций.

Специалисты констатируют постепенное уменьшение количества трансплантаций от живых родственных доноров. "Белорусские семьи малочисленные, поэтому найти в них абсолютно здоровых людей, которые готовы пожертвовать органы своим близким, достаточно сложно. В этой связи предлагаются законодательные новеллы, которые, с нашей точки зрения, позволят существенно расширить число живых безвозмездных родственных доноров, не потеряв при этом в качестве оперативных вмешательств", - сказал Олег Руммо. Сейчас в круг живых доноров включены близкие родственники - родители, дети, родные братья и сестры. Согласно законопроекту, живыми донорами смогут стать родственники из числа двоюродных и троюродных братьев и сестер, племянников и так далее. Планируется также узаконить перекрестную трансплантацию. Учитываются ситуации, когда есть несколько пар доноров-реципиентов, у которых генетическая несовместимость. В Европе и США в таких случаях разрешен безвозмездный парный обмен органами.

Кроме того, расширяется перечень сведений, которые будут включаться в единый регистр трансплантаций. Планируется, что в него будут включать данные о донорах. Сейчас в нем указывается информация о тех, кому проведена пересадка, и о тех, кто заявил о несогласии на забор органов после смерти.-0-