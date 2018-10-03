Белорусские детские хирурги провели пять малотравматичных операций по замене клапана легочной артерии

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские детские хирурги в этом году провели пять операций по протезированию клапана легочной артерии без больших разрезов, сообщил журналистам директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии Константин Дроздовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Детские хирурги в последние годы стараются выполнять все операции минимально инвазивным методом, то есть отказываются от открытых операций и переходят на лапароскопические, эндоваскулярные вмешательства. "Мы в этом направлении развиваемся. В нынешнем году впервые в Беларуси провели протезирование клапана легочной артерии у детей с 100-процентно успешным результатом", - сказал Константин Дроздовский.

Впервые такую операцию в республике провели весной этого года. Первым пациентом стал 12-летний мальчик со сложным врожденным пороком сердца. В течение своей жизни он перенес четыре операции на открытом сердце. Очередное вмешательство, выполненное по новой технологии, прошло гладко, без осложнений. На сегодня операции по протезированию клапана легочной артерии провели пяти детям. "Это пациенты, которые перенесли три-пять операций, и очередная такая - это большая травма. Благодаря новой технологии мы можем помочь им, не проводя открытых вмешательств", - отметил директор центра.

В детской хирургии, кардиохирургии каждый год осваиваются новые виды операций. Белорусские медики стараются успевать за новшествами, и текущий год выдался очень продуктивным. В центре освоили и другие уникальные технологии, которые применяются только в некоторых центрах мира, в частности начали делать бронхоскопию недоношенным детям.

Касаясь перспектив педиатрии в целом, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава Людмила Легкая отметила, что в стране будет развиваться диагностика различной генетической патологии. В последнее время большое внимание уделяется паллиативной помощи детям, что позволяет улучшать качество жизни маленьких пациентов с серьезными проблемами со здоровьем. Совершенствуется реабилитация: применяется мультидисциплинарный подход, и активнее в этот процесс вовлекаются родители. Служба раннего вмешательства также получила новый импульс в своем развитии.

В Минске 3-4 октября проходит десятый Съезд педиатров. Специалисты со всей Беларуси и приглашенные гости из других стран обсуждают научные и практические аспекты развития педиатрии, проблемы проведения аудита качества оказания медпомощи детям, современные технологии медицинской генетики и пренатальной диагностики, питание здорового и больного ребенка, вакцинопрофилактику, перинатальную медицину и неотложные состояния. Также планируется уделить внимание проблеме детской инвалидности и ее профилактике. С докладами выступят специалисты из Беларуси, Германии, Чехии, России, Армении и др. Организаторы мероприятия - Министерство здравоохранения Беларуси и РНПЦ "Мать и дитя".-0-