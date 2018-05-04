Белорусские детские кардиохирурги провели замену клапана легочной артерии без больших разрезов

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские детские кардиохирурги впервые в стране выполнили операцию по замене клапана легочной артерии чрескожным доступом через просвет сосуда, передает корреспондент БЕЛТА.

Первым пациентом, которому провели такое вмешательство, стал 12-летний мальчик со сложным врожденным пороком сердца. В течение своей жизни он перенес четыре операции на открытом сердце. Очередная операция, выполненная по новой технологии, прошла гладко, без осложнений. Медики рассчитывают, что уже завтра пациент будет выписан домой.

Пациент через полтора часа после операции

Заведующий рентгеноперационной РНПЦ детской хирургии Павел Черноглаз пояснил, что такие операции, как правило, выполняют пациентам, перенесшим ранее многочисленные этапные вмешательства и у которых имплантирован кондуит (протез сосуда с клапаном). Со временем такие протезы практически у всех пациентов подвергаются дегенеративным изменениям и перестают выполнять свою функцию. К тому же ребенок вырастает, а протез остается того же размера. Единственным решением является повторная открытая операция на сердце с имплантацией нового кондуита. При этом вмешательства сопровождаются разрезом грудной клетки, остановкой сердца пациента и его подключением к аппарату искусственного кровообращения. Далее хирурги иссекают износившийся протез и вшивают новый. Операция сложна в техническом плане, достаточно травматична и сопряжена с высоким риском для пациента.

Павел Черноглаз

Новая технология позволяет избежать повторного хирургического вмешательства. Чрескожным доступом (через вену) клапан вводится в уже имплантированный кондуит, расширяется специальным баллоном и остается в позиции. Это позволяет отсрочить на многие годы последующее хирургическое вмешательство.

Перед тем, как освоить новую операцию, белорусские кардиохирурги прошли стажировку у итальянских коллег. Впервые в Беларуси оперативное вмешательство выполнено под руководством всемирно известного медика, профессора Марио Карминати, который в клинике в Милане возглавляет отдел врожденных пороков сердца. Как отметил профессор, такая процедура может быть выполнена строго определенной категории пациентов. Важен не только правильный их подбор, но и качественная подготовка и выполнение процедуры.

По словам заведующего кардиохирургическим отделением №2 Юрия Линника, в случае развития стеноза протеза пациенты могут испытывать снижение устойчивости к физической нагрузке, нарастает одышка, сердцу становится тяжело работать. В некоторых случаях эндоваскулярная хирургия является более предпочтительной, чем открытые операции. Она позволяет малоинвазивным доступом предупредить развитие тяжелой патологии в более ранние сроки.

Юрий Линник

Что касается новой операции, в СНГ она пока не получила широкого распространения в силу технических особенностей ее проведения, а также высоких требований к оснащению медцентров. Беларусь в этом плане стала первой страной, где выполнение таких вмешательств освоили при сложных врожденных пороках сердца у детей.-0-

Фото Егора Павлющика.