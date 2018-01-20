Белорусские дизайнеры поучаствовали в парижской выставке одежды, обуви и аксессуаров Who's next

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские дизайнеры впервые поучаствовали в крупнейшей международной выставке одежды, обуви и аксессуаров Who's next, которая проходит в Париже (Франция) с 19 по 22 января. Такая информация размещена на странице посольства Беларуси во Франции в "Фейсбук", сообщает БЕЛТА.
Who's next является площадкой, которая собирает более 200 ведущих мировых дизайнеров, модельеров и производителей и стала законодателем модных тенденций следующего сезона. В этом году Беларусь представляет марка Zibra, ее создательницы - Дарина Коваль и Александра Жук. "Молодой и энергичный дуэт, несмотря на свой юный возраст, представил очень зрелую и профессиональную коллекцию", - отмечается в сообщении.
Поддержать белорусских дизайнеров пришел посол Беларуси во Франции Павел Латушко и почетный консул Беларуси в Марселе Фабрис Рауль. По словам Павла Латушко, участие белорусских дизайнеров в таком крупном салоне моды подтверждает наличие большого потенциала развития белорусско-французского сотрудничества в области легкой промышленности.
В рамках выставки посол провел встречу с шоу-директором салона Од Шабанье, во время которой обсуждалась организация на Who's next белорусского павильона с участием отечественных дизайнеров.-0-
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