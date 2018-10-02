Белорусские граждане не пострадали при взрыве парома в Балтийском море

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавших при взрыве парома в Балтийском море нет. Такую информацию посольство Беларуси в Литве разместило в своем официальном Twitter-аккаунте, сообщает БЕЛТА.

"По информации ВМС Литвы пожар на литовском пассажирском пароме локализован, пострадавших, в том числе граждан Беларуси, нет", - рассказали в посольстве.

Сегодня в Балтийском море на пассажирском пароме, который направлялся из Литвы в Швецию и перевозил около 330 пассажиров и членов экипажа, прогремел взрыв. В результате на судне произошел пожар. Паром находился в международных водах примерно в 135 км от Калининграда.

Как сообщало агентство РИА-Новости, к месту происшествия сразу направили спасательные бригады - восемь российских и литовских судов.

Все пассажиры были эвакуированы в безопасное место, они находятся под контролем экипажа. Решается вопрос об их эвакуации в Клайпеду.-0-