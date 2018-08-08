Белорусские и российские полярники проведут совместные исследования

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские полярники во время 11-й Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ) сезона 2018-2019 годов проведут совместные исследования. Об этом сообщил начальник Российской антарктической экспедиции, заместитель директор Института Арктики и Антарктики Росгидромета Александр Клепиков сегодня на встрече с руководством Национальной академии наук Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"На протяжении полутора-двух месяцев на территории белорусской станции будет находиться российский ученый для выполнения совместных работ, связанных с климатическими исследованиями", - сказал Александр Клепиков. Белорусско-российский проект будет посвящен измерению альбедо (отражающих свойств различных типов) подстилающей поверхности Антарктиды. Исследования будут проводиться с использованием белорусской и российской аппаратуры.

Как отметил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, с российской стороной выстраивается стратегическое партнерство по сотрудничеству в Антарктике. Подписано соответствующее соглашение. "В дальнейшем наши планы по укреплению своих позиций в Антарктике мы связываем с долгосрочным сотрудничеством и равноправным партнерством с Россией, рассчитываем на профессиональную и товарищескую поддержку со стороны российских коллег. Здесь надо взаимодействовать и помогать друг другу", - добавил он.

Делегация Российской антарктической экспедиции 7-8 августа находится с визитом в НАН Беларуси. Ученые рассматривают выполнение в 2017-2018 годах плана мероприятий по реализации положений соглашения о сотрудничестве в Антарктике между правительствами Беларуси и России. Предусмотрено обсуждение планов научного и логистического сотрудничества на 2018-2019 годы, в том числе в рамках 11-й Белорусской антарктической экспедиции и 64-й Российской антарктической экспедиции. Члены российской делегации 7 августа приняли участие в работе расширенного рабочего заседания межведомственной комиссии Беларуси по вопросам Антарктики, а также в рабочей встрече участников двусторонней рабочей группы.-0-