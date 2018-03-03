3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и украинские пограничники планируют провести в 2018 году спецоперацию "Рубеж", сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Проект плана проведения совместной специальной пограничной операции "Рубеж-2018" обсуждался в Киеве на рабочей встрече заместителей глав пограничных ведомств Беларуси и Украины Игоря Буткевича и Василия Серватюка. Ожидается, что план утвердят главные пограничные уполномоченные Беларуси и Украины. "Стороны сошлись во мнении, что необходимо продолжить практику проведения согласованных мероприятий по пресечению противоправной деятельности на совместном участке границы. Это позволит обеспечить оперативное и адекватное реагирование на современные риски и угрозы пограничной безопасности", - подчеркнули в ГПК.

Во время встречи подводились итоги охраны совместного участка белорусско-украинской границы в 2017 году. "По общему мнению, особое внимание в 2018-м следует уделить вопросам противодействия создания каналов незаконной миграции, перемещения наркотических средств и прекурсоров, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также пресечению попыток перемещения через госграницу товаров подакцизной группы", - рассказали в Госпогранкомитете.

Игорь Буткевич и Василий Серватюк оценили результативность функционирования совместного контактного пункта "Пинск-Житомир" на белорусско-украинском участке границы. "Отмечена необходимость более активного использования его возможностей в охране государственной границы", - добавили в ГПК. Руководство погранведомств позитивно оценивает перспективы реализации запланированных на 2018 год мероприятий по демаркации белорусско-украинского участка государственной границы.-0-