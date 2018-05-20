20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские издания представлены на XIII Санкт-Петербургском международном книжном салоне, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Особое внимание при формировании экспозиции в этом году уделено изданиям, выпуск которых приурочен к Году малой Родины в Беларуси, а также к юбилейным датам классиков белорусской литературы. Всего на стенде представлено более 500 наименований изданий различной тематики.

Во время выставки состоялась рабочая встреча белорусской делегации с коллективом магазина "Книжная лавка писателей", на которой представители руководства отметили, что книги издателей из Беларуси пользуются большой популярностью не только среди жителей Санкт-Петербурга, но и гостей города.

Кроме того, прошли презентации книжных новинок издательств "Мастацкая лiтаратура" и "Беларусь".

XIII Санкт-Петербургский международный книжный салон посвящен 315-летию основания города. В его работе принимают участие представители 22 стран. Новинки художественной, детской, образовательной, научно-популярной, исторической и справочно-энциклопедической литературы представляют 255 издательств из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Форум проходит с 17 по 20 мая.-0-