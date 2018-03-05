Белорусские мебельные и деревообрабатывающие компании будут представлены на выставке Meble Polska

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел выступил организатором белорусского коллективного стенда на международной мебельной выставке Meble Polska 2018, которая пройдет с 6 по 9 марта в Познани (Польша). Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен.

В работе выставки примут участие представители холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности: ОАО "Могилевдрев", Ельская мебельная фабрика (филиал ОАО "Мозырский ДОК"), ОАО "Речицадрев", ОАО "Гомельдрев", ОАО "ФанДОК". Экспортный потенциал белорусских предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности будет представлен на выставочной экспозиции площадью 150 кв.м.

"Участие белорусских предприятий в выставке Meble Polska позволит им изучить тенденции развития мебельной отрасли, заявить о себе на рынке Польши, сформировать позитивный имидж Беларуси на международных мероприятиях, расширить уже имеющиеся рынки сбыта, а также установить личные контакты с конечными потребителями", - отметили в пресс-службе.

Планируется, что во время работы выставки белорусский стенд посетят представители официальных и деловых кругов Польши.

Международная выставка Meble Polska - крупнейшее событие в области дизайна интерьера в Центральной и Восточной Европе. В этом году в мероприятии примут участие более 1300 компаний из Европы, Северной Америки, а также таких стран как Саудовская Аравия, Египет, Индия, Индонезия, Маврикий и Перу. Экспозиция будет представлена 11 павильонами, ее общая площадь составит 70 тыс. кв.м. Ожидается, что выставку посетят около 25 тыс. специалистов из 53 стран.-0-