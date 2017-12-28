28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские санатории в новогодние дни будут заполнены почти на 100%, минские гостиницы - на 84%. Об этом сообщил в интервью БЕЛТА заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.

Минспорт прогнозирует приток туристов в Беларусь в новогодние праздники. "Туры в Новый год и Рождество разошлись хорошо. Мы видим хорошую заполняемость гостиниц, в Минске в первой декаде января их загрузка составляет 84%. Востребованы и белорусские санатории - с 25 декабря по 8 января в них забронировано практически 100% мест", - рассказал Михаил Портной.

Замминистра отметил, что сейчас гостиницы стараются проводить гибкую ценовую политику. "Что касается цен в наших гостиницах, то я всегда выступал за то, чтобы ставка делалась на объемы, а не высокие цены. Поясню: загрузка в гостинице 40%, а цены все равно остаются на высоком уровне. Так почему не снизить цены и принять большее число туристов? И сейчас гостиницы начали гибко реагировать, это уже более современный подход", - считает он.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-