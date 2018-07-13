Белорусские специалисты получили сертификаты оценщиков ЕАГ

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сертификаты экспертов-оценщиков государств - членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) вручены четырем белорусским специалистам. Церемония прошла в Комитете государственного контроля, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
Документы получили представители Департамента финансового мониторинга, Министерства внутренних дел, Национального банка и Министерства финансов. Их наличие позволит белорусским экспертам-оценщикам участвовать в оценке антиотмывочных систем в странах ЕАГ на их соответствие стандартам ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
"Все эксперты имеют большой опыт работы в аналитических подразделениях финансовых разведок, в правоохранительных органах, расследующих уголовные дела по отмыванию денег и финансированию терроризма, в надзорных органах, осуществляющих выездные и дистанционные проверки", - отметили в КГК.
Всего ЕАГ подготовлено семь экспертов-оценщиков из Беларуси. В 2016-2018 годах один из белорусских экспертов осуществлял оценку системы предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ) Кыргызстана, с 2017 года еще два белорусских эксперта участвуют в оценке системы ПОД/ФТ Таджикистана. Взаимные оценки регулярно проводятся в каждом из государств - членов ЕАГ. В начале 2019 года выездная миссия экспертов-оценщиков посетит Беларусь.
Беларусь является учредителем и членом ЕАГ - одной из девяти региональных групп по типу ФАТФ, созданных для продвижения рекомендаций ФАТФ и мониторинга их выполнения государствами-членами. В состав ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.-0-
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