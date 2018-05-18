18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские студенты помогут хозяйствам Молдовы в уборке урожая, сообщила журналистам командир Республиканского штаба студенческих отрядов общественной организации "Белорусский республиканский союз молодежи" Надежда Шаховская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будет заключен договор с двумя сельхозорганизациями Молдовы, куда, как ожидается, в составе студенческих отрядов отправятся около 60 человек", - сказала Надежда Шаховская.

Также планируется в вопросах трудоустройства молодежи возобновить сотрудничество с Казахстаном. За рубежом чаще всего белорусские студенты работают в России. Так, в этом году строительный отряд отправится в Красноярск, сервисные и педагогические отряды из Беларуси традиционно трудятся в Краснодарском крае, сельскохозяйственные - в Подмосковье. В прошлом году ребята ездили в Польшу.

Надежда Шаховская проинформировала, что в настоящее время идет запись в студотряды в штабах трудовых дел учреждений образования и территориальных штабах студенческих отрядов по всей стране. Массово студенты и учащиеся приступят к работе в составе студенческих отрядов после окончания летней сессии. "Для молодых людей также предлагаются сезонные работы в сентябре-ноябре", - отметила она.

Студенческие отряды формируют по профилям деятельности: строительные, педагогические, сервисные, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские. Самые юные участники студотрядовского движения работают не больше четырех часов в день, ребята 16-17 лет - до 7 часов, совершеннолетние молодые люди - полный рабочий день. Сводный белорусско-российский отряд, который объединит более 150 студентов, примет Всебелорусская молодежная стройка на площадке Белорусской АЭС в Островце.

Студотрядовское движение, направленное на трудоустройство студентов и учащихся в составе студенческих отрядов и индивидуально в свободное от учебы время, является ведущим направлением деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. В этом году студотрядовскому движению исполняется 55 лет, к этой дате приурочено большое количество мероприятий.

Как сообщалось, с 2003 года возрожденное БРСМ студотрядовское движение объединило более 960 тыс. молодых людей.-0-