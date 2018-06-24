24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские студенты смогут учиться в Европейской школе в Тбилиси. Об этом в эфире программы "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" заявил еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан, сообщает БЕЛТА.

"Скоро мы откроем первую Европейскую школу в Тбилиси, в которой могут и будут учиться ученики и студенты из Беларуси. И если этот пилотный проект будет успешным – а я глубоко убежден в этом, что так и будет – мы можем его продублировать в других странах и столицах", - сказал Йоханнес Хан.

Он отметил, что инвестирование в молодежь – это один из путей достижения 20 - конкретных задач, которые были определены на последнем саммите Восточного партнерства, состоявшемся в Брюсселе. "Эти задачи представляют собой очень конкретные действия, например в области взаимосвязанности, сопряжения автомобильных трасс в регионе с автотрассами в Европейском союзе. То же самое касается железных дорог. Одним из очень важных результатов заседания в Минске министров, отвечающих за цифровую экономику, стало решение разработать до конца этого года "дорожную карту", которая предусматривала бы в качестве первого шага заключение регионального соглашения, касающегося - как минимум - снижения тарифов на роуминг. Вторым шагом может стать разработка подобного соглашения с Европейским союзом. Это непростая задача, поскольку нужно найти компромисс между интересами клиентов и операторов, а компании на этом рынке ориентированы на прибыль. Но если мы стремимся расширить возможности, снижение стоимости услуг связи – один из способов сближения людей", - подчеркнул еврокомиссар.

"Поэтому я могу сказать, что ожидается много конкретных действий. Среди них – предоставление малым и средним предприятиям доступа к кредитам в местной валюте за счет финансовых средств Европейского союза. Такое кредитование имеет большое значение, поскольку оно расширит возможности малых и средних предприятий для получения финансовой помощи для своей деятельности. И если говорить об объемах экспорта из стран Восточного партнерства в Европейский союз, можно констатировать, что достигнут значительный прогресс. Например, экспорт Беларуси в ЕС увеличился в 2017 году, насколько я знаю, на более чем 20 % по сравнению с предыдущим годом", - добавил Йоханнес Хан.-0-