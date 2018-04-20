Белорусские судебные эксперты будут исследовать драгоценные камни

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские судебные эксперты начнут проводить исследования драгоценных камней. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Государственного комитета судебных экспертиз Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Швед подчеркнул, что белорусские судэксперты заинтересованы в заимствовании новейших технологий, которые используются в разных странах мира. Активное взаимодействие налажено, в частности, с российскими коллегами. Благодаря им специалисты ГКСЭ начнут проводить геммологические экспертизы, суть которых заключается во всестороннем изучении ювелирных украшений и драгоценных камней, а также исследования видеоизображений - на наличие монтажа.

ГКСЭ выступает соисполнителем программы Союзного государства Беларуси и России "ДНК-идентификация". "Ведем цикл исследований, связанных с выделением определенных маркеров, которые позволяют по биологическим следам называть особенности неустановленного преступника", - рассказал Андрей Швед. Помимо пола и возраста предполагаемого преступника, специалисты смогут называть цвет глаз, волос, кожи, определять расу. За последние три года Госкомитет судебных экспертиз внедрил более десятка новых экспертиз, значительная часть из них появилась в арсенале белорусских специалистов благодаря коллегам из России. Они оказывают помощь в подготовке кадров, методическом обеспечении.

С 2016 года в Беларуси ведется работа по внедрению лингвистических экспертиз на предмет наличия в текстах признаков экстремизма. Сейчас судебно-экспертные учреждения страны ее не проводят. По словам Андрея Шведа, подготовка специалистов такого профиля практически завершена, кадры подобраны. На финишном этапе находится и работа по формированию полноценной методики, которой еще предстоит пройти апробацию. "Думаю, что в этом году мы завершим процедуры", - сказал руководитель ГКСЭ.-0-