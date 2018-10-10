Белорусские судебные эксперты будут сотрудничать с коллегами из МВД Сербии

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет судебных экспертиз (ГКСЭ) Беларуси и Министерство внутренних дел Сербии подписали сегодня в Белграде соглашение о сотрудничестве в сфере судебно-экспертной деятельности, сообщила БЕЛТА официальный представитель ГКСЭ Анна Жданова.

Подписи под документом поставили председатель ГКСЭ Андрей Швед и заместитель председателя правительства - министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович.

Международный документ позволит белорусским и сербским экспертам взаимодействовать по ряду направлений, обмениваться информацией и новыми достижениями в области судебно-экспертной науки, оперативно решать поставленные задачи.

Летом 2017 года Небойша Стефанович во время официального визита в Беларусь посетил Госкомитет судебных экспертиз и встретился с его председателем Андреем Шведом. Тогда стороны договорились подготовить к подписанию этот договор.

На нынешней встрече в Белграде Андрей Швед и Небойша Стефанович затронули вопросы организации обучения судебных экспертов. Министр внутренних дел Сербии отметил высокую эффективность белорусской модели подготовки экспертов, в частности практическую составляющую обучения. С 2019 года эта модель будет внедряться в Сербии при содействии белорусских коллег.

В ходе визита белорусская делегация посетила Национальный технико-криминалистический центр Министерства внутренних дел Сербии и ознакомилась с деятельностью лабораторий физико-химических и токсикологических исследований, лабораторий исследований ДНК.-0-

Фото ГКСЭ