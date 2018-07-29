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Белорусские танкисты показали лучший результат в своем заезде на АрМИ-2018

Общество 29.07.2018 | 17:37

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый белорусский танковый экипаж показал сегодня лучший результат в заезде индивидуальной гонки конкурса "Танковый биатлон", который проходит на полигоне Алабино (Московская область России) во время Армейских международных игр, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

В дисциплине принимают участие по три экипажа от каждой страны. Конкурс разделен на заезды. Белорусские танкисты участвовали в заезде с командами из Сирии и Таджикистана. "Первый белорусский экипаж в своем заезде поразил все мишени и обогнал соперников на целый круг. Предварительное время 22 минуты 37 секунд - лучшее в заезде", - отметили в пресс-службе.

Завершился четвертый заезд индивидуальной гонки танкового биатлона. По результатам дисциплины определяется рейтинг каждого экипажа. В конкурсе танкистов принимают участие команды из 23 стран. Участникам индивидуальной гонки требуется быстро и точно из штатного вооружения поразить мишени "ручной противотанковый гранатомет", "противотанковый ракетный комплекс", "танк" и "вертолет". На маршруте трассы экипажи должны преодолеть гребенку, колейный мост, противотанковый ров, курган, косогор, змейку, минное поле, а также эскарп, контрэскарп и скоростной участок. Результат заезда складывается из общего времени за прохождение дистанции и начисленного количества штрафных баллов. Двенадцать команд конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по итогам "Индивидуальной гонки", выходят в полуфинал этапа "Эстафета".

Всего программа игр включает 28 конкурсов. Белорусские военные планируют принять участие в 16 из них, среди которых "Снайперский рубеж", "Воин Содружества" и "Танковый биатлон". АрМИ проходят с 28 июля по 11 августа на территории семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и России. На территории России пройдут 18 конкурсов. Иран примет состязание военных водолазов "Глубина". В Азербайджане пройдет "Кубок моря" - соревнование экипажей надводных кораблей. В Казахстане за победу будут бороться артиллерийские расчеты, военные связисты и экипажи беспилотных летательных аппаратов. Армения проведет состязание военнослужащих СНГ "Воин Содружества". На территории Беларуси с 28 июля по 11 августа проходит конкурс "Снайперский рубеж". Его принимает полигон 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады под Брестом. Беларусь участвует в Армейских международных играх с 2015 года. -0-

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Теги
армия, Беларусь, конкурс, Министерство обороны
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