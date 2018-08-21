Белорусские ученые могут участвовать в конкурсе РАН на соискание медалей за выдающиеся работы

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская академия наук объявила конкурс на соискание золотых медалей за выдающиеся научные работы, открытия и изобретения. В их числе две медали, на которые могут претендовать белорусские ученые, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

В их числе - золотая медаль имени П.Л.Капицы, присуждаемая российским и зарубежным ученым за выдающиеся работы по физике, и золотая медаль имени Н.Н.Боголюбова, присуждаемая российским и зарубежным ученым за выдающиеся работы в области математики, теоретической физики и механики.

Золотые медали присуждаются раз в пять лет. В конкурсе могут участвовать лишь отдельные лица, при этом наличие ученого звания (степени) необязательно.

Право выдвижения кандидатов на соискание золотых медалей предоставляется академикам и членам-корреспондентам РАН, научным учреждениям, высшим учебным заведениям (в том числе белорусским для кандидатов от Беларуси), научным и инженерно-техническим обществам, научным советам РАН и других ведомств по важнейшим проблемам науки, научно-техническим советам государственных комитетов, министерств, ведомств, техническим советам промышленных предприятий, конструкторским бюро.

Научные организации НАН Беларуси, выдвигающие кандидата на соискание золотой медали РАН, представляют комплект документов, в который входит мотивированное представление, включающее научную характеристику работы, ее значение для развития науки и народного хозяйства; сведения об авторе (перечень основных научных работ, открытий, изобретений, место работы и занимаемая должность, домашний адрес, номера служебного и домашнего телефонов); справка о том, что представленная на конкурс работа ранее не была удостоена Государственной премии, а также именных государственных премий. Все это необходимо предоставить в управление премий, стипендий и наград главного управления кадров и кадровой политики аппарата НАН Беларуси по адресу: 220072, г. Минск, пр. Независимости, 66. На соискание золотой медали имени П.Л.Капицы документы принимаются до 1 февраля 2019 года, имени Н.Н.Боголюбова – до 1 марта 2019 года.

Золотые медали, а также дипломы о их присуждении вручаются удостоенным их лицам на годичном общем собрании членов РАН.-0-