Белорусские ученые разработали высокотехнологичные имплантаты из титана

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые НАН Беларуси разработали высокотехнологичные имплантаты из титана. Об этом сообщил директор Физико-технического института НАН Виталий Залесский сегодня на открытии международной конференции "Ti-2018 в СНГ", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

По словам директора института, в настоящее время ученые работают над созданием имплантатов из титана для различных направлений медицины: травматологии, кардиохирургии, стоматологии, хирургии позвоночника, ортопедии. "В нашем институте выполнен ряд инновационных проектов, в результате которых разработаны и освоены технологии точного формообразования полуфабрикатов изделий для эндопротезирования крупных суставов человека. Сегодня обеспечиваются потребности Министерства здравоохранения в эндопротезах тазобедренного сустава бесцементной фиксации. Разработаны эндопротезы коленного сустава из титана. Ведется подготовка к производству, и в ближайшее время эти протезы будут серийно выпускаться", - рассказал Виталий Залесский. Имплантаты из титана отличаются долговечностью (срок службы до 20 лет) и устойчивостью к биоразрушению - его без опаски можно вживлять в организм человека.

Ученые Физико-технического института НАН разработали также имплантаты с биосовместимыми защитно-декоративными покрытиями. Они более износостойкие по сравнению с обычными и лучше вживляются в костную ткань.

XVI Международная конференция "Ti-2018 в СНГ" - крупнейший форум специалистов в области титана - проводится в НАН Беларуси с 18 по 21 апреля, впервые за 16 лет. Организатором с белорусской стороны выступает Физико-технический институт НАН Беларуси. Кроме постоянных участников из стран СНГ (Россия, Украина, Казахстан, Беларусь) на форуме представлены ведущие специалисты Германии, Италии, Японии, Люксембурга, Польши, Китая, Ирландии, США и др. Всего в конференции принимают участие более 200 человек из 15 стран.

Конференция "Ti-2018 в СНГ" традиционно проводится в различных городах, в которых развиты исследования титана и его сплавов. Она является площадкой для обсуждения и обмена мнениями о международных достижениях и тенденциях развития титановой отрасли. В Минске специалисты планируют обсудить динамику развития сфер применения титана от медицинской до аэрокосмической отраслей, применение титана в 3D технологиях, новые достижения в области металлургии титана и металловедения, развитие сырьевой базы титановой отрасли. Будет сделан обзор рынка титана и ферротитана в странах СНГ и мире, а также национальных программ развития отрасли.-0-