10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые создают центр по производству оптики для космоса. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Института тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси Олег Пенязьков в кулуарах XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно наш институт решает ряд задач, которые связаны с космической деятельностью. Многие годы мы занимаемся испытанием теплозащиты модулей, спускаемых в атмосферу планет Солнечной системы, разрабатываем уникальное оборудование для изготовления высококачественных оптических изделий для космоса - телескопов, зеркал. Проводим численное моделирование процессов полета космических кораблей, работаем с двигателями, в том числе с ракетными, - сказал Олег Пенязьков. - Сейчас создаем оптический центр, линию по производству зеркал из карбида кремния для космических телескопов. Это новый материал, который позволяет существенно улучшить качество и вес оптического оборудования, которое выводится в космос. Также разрабатываем новые методы численного виртуального моделирования полетов в космическом пространстве".

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске 9-15 сентября. АУКП - международная некоммерческая организация, которая создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-