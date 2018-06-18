18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные участвуют в сборе подразделений инженерных войск стран СНГ в Казахстане, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

"Белорусская делегация во главе с начальником инженерных войск Вооруженных Сил - начальником управления инженерных войск Генштаба Андреем Кураковым принимает участие в совместном сборе представителей подразделений инженерных войск вооруженных сил государств СНГ. Он проходит в Казахстане 18-28 июня, - проинформировали в Минобороны. - Участники сбора обмениваются опытом в области инженерного обеспечения боевых действий вооруженных сил. Будут решаться и вопросы, связанные с укреплением боевого содружества, освоением современных средств инженерного вооружения, повышением уровня боевой подготовки подразделений инженерных войск Вооруженных Сил Беларуси".

26-27 июня состоится заседание Координационного комитета по вопросам инженерного обеспечения при Совете министров обороны государств СНГ.-0-