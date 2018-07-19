19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские вузы начали публиковать стоимость обучения для первокурсников на 2018-2019 учебный год, сообщает БЕЛТА.

Так, в Белорусском государственном педагогическом университете в 2018-2019 учебном году стоимость обучения на дневной форме для первокурсников достигает Br2,5 тыс. Речь идет о специальностях "музыкальное искусство, ритмика и хореография" и "музыкальное искусство и мировая художественная культура". Ниже стоимость на специальностях "изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы", "изобразительное искусство и компьютерная графика" - Br2 476. Студенты первого курса специальностей с изучением иностранного языка за год заплатят Br2 380. Цена на других специальностях составит Br2 316. В прошлом году за обучение в вузе первокурсники платили от Br2 014 до Br2 174, увеличение составило от Br300 до Br326 в зависимости от специальности. Стоимость обучения на заочной форме большинства специальностей составит Br1 040.

В Белорусском государственном медицинском университете обучающимся по специальности "стоматология" придется заплатить Br2 827 за год. Учеба на специальностях "фармация", "лечебное дело", "педиатрия" будет стоить Br2 420 (в 2017 году - Br2 200), на специальности "медико-профилактическое дело" - Br2 218 (в 2017 году - Br2 016).

В БГЭУ год обучения на дневном отделении обойдется студенту в Br2 463,6, на заочном - Br907. Дневная форма обучения для первокурсников Минского государственного лингвистического университета оценивается в Br2 210, заочная форма - Br820.-0-