Белорусские вузы в честь 73-й годовщины Победы организуют театрализованные представления

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские вузы в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организуют театрализованные представления и презентации, сообщает БЕЛТА.

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы пройдет в БГУ 7 мая. Героями акции станут ветераны Великой Отечественной войны, ранее работавшие в университете. В этот день внутренний дворик вуза будет оформлен в стиле военных лет. Маскировочная сетка, брезентовая палатка, мотоцикл МТ и боевая машина пехоты помогут создать атмосферу того времени. Импровизированной сценой станет кузов легендарной "полуторки", с которого своими представлениями актеры и музыканты поднимали боевой дух солдат.

Программой торжества предусмотрена музыкально-поэтическая постановка "Чтобы помнили…", посвященная хатынской трагедии. Прозвучат музыкальные композиции в исполнении Народной хоровой капеллы и вокальной студии БГУ. Аккомпанировать будет духовой оркестр Минского городского управления МЧС. Студенты БГУ выступят с поэтическими и прозаическими произведениями о событиях военных лет. Кроме того, запланированы торжественный марш курсантов военного факультета БГУ и возложение цветов к мемориальному знаку в честь студентов и преподавателей БГУ, погибших во время войны. Завершится акция угощением участников солдатской кашей.

В этот же день 73-ю годовщину Победы отметит и Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. Здесь пройдет акция "Мы помним! Мы гордимся! (читаем вслух о войне)". Учащиеся педагогических классов, студенты и работники БГПУ будут читать стихи и прозу о Великой Отечественной войне, произведения, написанные в годы военного лихолетья. Планируется, что в акции примут участие бывшие малолетние узники немецко-фашистских лагерей. Пройдут выставка книг и материалов, презентация фотографий военных лет "Мы помним! Мы гордимся!". В читальном зале библиотеки будет работать тематическая фотозона "За Родину!". Коллекция экспонатов военных лет собрана сотрудниками БГПУ.-0-