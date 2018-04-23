23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские здравницы становятся более востребованными у граждан ЕС, сообщил журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Геннадия Болбатовского, по-прежнему среди иностранных гостей большинство путевок (до 90%) приобретают россияне. Вместе с тем после введения безвизового режима отмечается увеличение доли представителей других стран, в первую очередь жителей Западной Европы.

"Соотношение меняется, в этом году в безвизовую зону будут входить восемь санаториев на территории Брестской и Гродненской областей. Мы видим спрос со стороны жителей западных стран", - отметил он.

Наибольший интерес к отдыху в Беларуси проявляют граждане соседних государств (страны Балтии, Польши), а также Германии.

В 2017 году юридическим и физическим лицам реализовано более 525 тыс. путевок, из которых более 200 тыс. приобрели иностранцы. "Соотношение белорусов и иностранцев в санаториях составляет примерно 60% на 40%. Эта цифра на протяжении последних лет колеблется плюс-минус 2%. Что касается путевок, которые реализуются за счет республиканского бюджета и Фонда государственного социального страхования, то доля белорусских граждан значительно увеличивается", - сказал Геннадий Болбатовский.-0-