16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский гуманитарный конвой вернулся из Украины. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"Работники МЧС преодолели 90% из 3 тыс. км пути и возвращаются в Минск. Помощь Украине оказана, поставленная задача выполнена", - говорится в сообщении.
Белорусские спасатели выполняли миссию по доставке гуманитарного груза жителям Украины. Автомобильная колонна с 80-тонным грузом прибыла вначале в Киев, где груз был передан Международному комитету Красного Креста, а затем в Донецкую и Луганскую области для распределения товаров среди пострадавшего населения.
Беларусь оказывает гуманитарную помощь Украине во второй раз. Перечень товаров был согласован с украинской стороной и включал в себя продукты питания, комплекты мебели, холодильники, товары первой необходимости. В частности, в Донецкую и Луганскую области передано по 75 комплектов парт со стульями для младшего школьного возраста, по 150 комплектов парт и стульев для старшего школьного возраста. Было доставлено также по 75 шкафов для школьных принадлежностей и учебников и по 44 холодильника "Атлант" для школ и медицинских учреждений.-0-
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